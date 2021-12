RIVM: Alle coronacijfers dalen, maar ze blijven hoog

Dat blijkt uit de weekcijfers die het RIVM dinsdagmiddag heeft gepubliceerd. Van maandag op dinsdag zijn er 18.017 nieuwe coronagevallen gemeld bij het RIVM. De afgelopen drie weken was het aantal nieuwe positieve tests vrijwel elke dag hoger dan 20.000. Het RIVM denkt dat het relatief lage aantal positieve tests dinsdag echt het gevolg is van een dalende besmettingsgraad en bijvoorbeeld niet van een toename in het gebruik van coronazelftests. ,,Het zou kunnen dat het begin van een kentering in de besmettingscijfers is ingezet”, aldus het instituut.

‘Nog wel op hoog niveau’

De cijfers van de afgelopen week zijn sowieso enigszins positief. Bijna 148.000 mensen zijn van 30 november tot 7 december positief getest op het coronavirus. Dat is bijna 5 procent minder dan in de zeven dagen ervoor. Het is de eerste keer sinds eind september dat die weekcijfers omlaaggaan. Maar het RIVM benadrukt dat het aantal besmettingen nog steeds ‘op een hoog niveau’ zit.

Ook het aantal ziekenhuisopnames daalde. In de afgelopen week waren de klachten van 1998 mensen zo erg dat ze op een verpleegafdeling of intensive care belandden. Dat is bijna 7 procent minder dan een week eerder, toen er 2145 opnames waren. Van de 1998 opgenomen mensen kwamen er 343 op een intensive care te liggen, tegen 375 een week eerder. ,,Door de lange ligduur van patiënten met Covid-19 blijft de druk op de ziekenhuizen erg hoog", stelt het RIVM.

356 doden

In de afgelopen week kreeg het instituut bericht dat 356 coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Ook dat is een daling ten opzichte van een week eerder, toen er 367 meldingen van sterfgevallen waren. Het zijn vooral 50-plussers, maar er is ook een twintiger bij.

Het reproductiegetal daalde van 0,99 naar 0,95. Dat is het laagste niveau sinds half september, voor het begin van de huidige golf. Het geeft aan dat het coronavirus meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten.

Ongevaccineerden veel vaker in ziekenhuis

Het RIVM meldt ook dat de kans dat een gevaccineerd persoon in het ziekenhuis moet worden opgenomen na een coronabesmetting vele malen kleiner is dan de kans dat een ongevaccineerd persoon moet worden opgenomen. Het overgrote deel (83 procent) van alle Nederlanders boven de 12 jaar is gevaccineerd. En hoe hoger de leeftijdsgroep, hoe hoger de vaccinatiegraad.

Bij de binnengebrachte patiënten in de ziekenhuizen liggen die percentages heel anders. Van alle patiënten die tussen 1 en 23 november 2021 met Covid-19 op de verpleegafdeling van het ziekenhuis werden opgenomen was 47 procent niet gevaccineerd. Van de patiënten jonger dan 70 jaar was 66 procent niet gevaccineerd. Van de patiënten met een leeftijd van 70 jaar en ouder die in die periode met Covid-19 in het ziekenhuis werden opgenomen was 32 procent niet gevaccineerd.

Van alle coronapatiënten die op de ic werden opgenomen tussen 1 en 23 november, was 66 procent niet gevaccineerd. Van de patiënten jonger dan 70 jaar, was 74 procent niet gevaccineerd. Bij de patiënten met een leeftijd van 70 jaar en ouder was 51 procent niet gevaccineerd.

