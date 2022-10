RIVM: coronagolf zwelt aan met meer positieve testen en meer ziekenhuisopnames

De nieuwe coronagolf zwelt aan. In de afgelopen week zijn 19.031 positieve tests geregistreerd, het hoogste aantal sinds begin augustus. In een week tijd is het aantal positieve tests met 55 procent toegenomen. Bovendien worden steeds meer mensen vanwege hun coronabesmetting in een ziekenhuis opgenomen.

De najaarsgolf is nu echt begonnen, constateert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat adviseert mensen om zichzelf te testen bij klachten, om thuis te blijven bij een positieve test, en om de herhaalprik te halen.

Voor deze week staan ruim 323.000 prikafspraken gepland. De GGD zegt plek te hebben voor 700.000 prikken per week. De drukte verschilt per locatie, laat een woordvoerder weten. ,,We zien dat mensen ook afspraken weken vooruit plannen. Ze nemen meer de tijd.” Tot vorige week woensdag werden ruim 261.000 prikken gezet.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hoopt dat zoveel mogelijk mensen de herhaalprik halen. ,,We spreken verder geen verwachting uit van hoeveel herhaalprikken we hopen te zetten", reageert een woordvoerder. Vooralsnog houdt het ministerie vast aan de vooraf bepaalde prikvolgorde. Iedereen die geboren is in of vóór 1955 kan een afspraak maken. Als alle 60-plussers en zorgmedewerkers met direct patiëntencontact zijn uitgenodigd, volgen de jongere mensen die ook voor een griepprik in aanmerking komen. Daarna gaan de priklocaties voor alle 12-plussers open.

Ziekenhuizen

In de ziekenhuizen stijgt het aantal opnames van coronapatiënten. Op dit moment liggen 840 patiënten op de verpleegafdelingen en 33 op de ic. Het RIVM ziet daadwerkelijk meer opnames dóór corona. Het instituut houdt er rekening mee dat de najaarsgolf is begonnen.

Vorige week zijn 485 mensen vanwege hun coronabesmetting in een ziekenhuis opgenomen. Bij 26 van hen waren de klachten zo erg dat ze door corona op een intensive care belandden. Voor beide groepen zijn het de hoogste aantallen sinds eind juli. Op de verpleegafdelingen steeg het totale aantal nieuwe opnames van positief geteste mensen met 68 procent. Hierbij zijn ook mensen meegerekend die niet om hun besmetting opgenomen zijn, maar die een andere kwaal hadden. En hoewel het aantal patiënten dat met corona op de ic belandde laag is, is dat aantal wél ruim verdubbeld.

Ook laten steeds meer mensen zich testen. De GGD-locaties voerden vorige week 23.048 coronatests uit. Ook dit is het hoogste aantal sinds eind juni. Vergeleken met de week ervoor steeg het aantal tests met 47 procent. Het aantal positieve tests bij bewoners van verpleeghuizen steeg met 47 procent.

Overplaatsing

De eerste gesprekken over de spreiding van coronapatiënten zijn al gevoerd. Nu vangen ziekenhuizen de coronapatiënten nog zelf op, maar het lijkt er op dat binnenkort overplaatsingen zullen volgen.

Volgens Leon van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), houden ziekenhuizen de coronasituatie nauwlettend in de gaten, maar drukken de opnames nog niet op de bezetting. ,,Het is nu vooral even opletten hoe dit verder gaat.” De mensen die met corona in de ziekenhuizen belanden, zijn veelal ouderen of patiënten met onderliggende klachten.

Ziekenhuizen proberen zo goed mogelijk te beoordelen voor welke patiënten opname écht noodzakelijk is. Ook laten ze mensen zodra ze stabiel zijn naar huis of een verpleeghuis doorstromen. Zo hopen de ziekenhuizen de druk binnen de perken te houden.