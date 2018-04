RIVM gaat gevolgen van paasvuren serieus onderzoeken

Het RIVM gaat serieus werk maken van de paasvuren en de uitstoot van fijnstof onderzoeken. In Dijkerhoek, waar het grootste paasvuur van Nederland is gestookt, wordt de paasvuurdisussie afgedaan als grote onzin: 'Niets mis met ons vuur'.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat de de uitstoot van fijnstof tijdens de paasvuren daarvan serieus onderzoeken. Stichting Houtrookvrij deed gisteren een oproep aan het RIVM de paasvuren op te nemen in de emissieregistratie. ,,Dan wordt de immense milieuvervuiling en bijbehorende gezondheidsrisico’s die deze paastraditie met zich meebrengt voor iedereen duidelijk’’, luidt het standpunt dat de stichting inneemt.

Bevindingen

Of opname in de emissieregistratie er daadwerkelijk van komt, hangt af de eerste bevindingen, zegt woordvoerder Joost Wesseling van het RIVM. ,,We gaan concreet aan de slag met het verzoek van Stichting Houtrookvrij. We registreren hoe groot die paasvuren zijn, hoeveel er zijn en wat de effecten zijn. De uitkomst hiervan verwacht ik over enkele maanden. Aan de hand van het resultaat, wordt bepaald of de paasvuren een plekje krijgen in de emissieregistratie van het RIVM.’’

Dat bij paasvuren veel fijnstof vrijkomt, is bij het RIVM wel duidelijk. ,,De paasvuren zijn goed voor tien procent van de emissie van alle houtrook in Nederland per jaar. Dus het gaat om een serieuze hoeveelheid emissie’’, aldus Wesseling.

Grootste paasvuur van Nederland

In Dijkerhoek woedde dit jaar het grootste paasvuur van ons land. Net als vorig jaar en twee jaar geleden. De bouwers wisten een bult van ruim twintig meter hoog te maken. In het buurtschap trekken ze zich niets aan van de opgelaaide discussie over de vervuilende paasvuren. ,,Gezeur van niets, echt grote onzin’’, Bart Haverslag van de Paasvuurcommissie Dijkerhoek zegt totaal geen boodschap te hebben aan de bezwaren die Stichting Houtrookvrij heeft tegen de paasvuren.

,,Eens per jaar maken we een vuurtje, waar hebben we het over. Waarom zou je daar nu ineens een eind aan willen maken? Na de discussie over zwarte piet en de zuipkeet gaan we nu drammen over het paasvuur. Laten de mensen zich ergens anders druk over maken. Over al die auto’s die in het westen op de weg rijden bijvoorbeeld. Dat kan ook wel iets minder.’’

Nieuwe bult