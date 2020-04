RIVM: Mogelijk onderzoek in ruim 40 landen naar verband tussen luchtvervuiling en corona

De afgelopen weken werd al vaker een verband gesuggereerd tussen de luchtkwaliteit enerzijds en de heftigheid waarin corona zich manifesteert anderzijds. Zowel de eerste haard van de epidimie, het Chinese Wuhan, als het hard getroffen gebied in Noord-Italië staat bekend om de slechte luchtkwaliteit. En juist in Oost-Brabant, de hotspot binnen Nederland, liggen de concentraties aan fijnstof bovengemiddeld hoog. In Brabant trokken GroenLinks, SP, D66 en Partij voor de Dieren deze week al aan de bel bij het provinciebestuur: zij vroegen om een eerste analyse van de situatie, maar ook om vervolgonderzoek als de epidemie voorbij is. Ook enkele onderzoeken uit onder meer de Verenigde Staten en Denemarken leggen inmiddels een verband.

Het mogelijke onderzoek waaraan het RIVM gaat meedoen, komt uit de koker van het MCC Collaborative Research Network. Daarin werken onderzoekers samen van Australië tot Nederland en van Uruguay tot Estland. ‘Het is wenselijk om dergelijk onderzoek in verschillende landen uit te voeren omdat er tussen de verschillende landen grotere verschillen zijn in de mate van luchtverontreiniging dan binnen een land’, laat een woordvoerder van het RIVM weten. ‘Dat vergroot de zeggingskracht van de resultaten.’

Splijtzwam in Brabant

De discussie over het verband tussen luchtkwaliteit en volksgezondheid ligt met name in Brabant erg gevoelig. In hetzelfde gebied waar nu corona hevig toeslaat, heerste ruim tien jaar geleden de Q-koorts. Er volgde een reeks onderzoeken naar het verband tussen veehouderij en volksgezondheid; daaruit kwam onder meer naar voren dat het risico op longontstekingen toeneemt in de buurt van geitenhouderijen. Andere onderzochte verbanden bleken echter niet glashard aan te tonen. In de provincie vreest een groep burgers evenwel voor de volksgezondheid. Terwijl veel boeren zich kop van Jut voelen, en wijzen naar vervuiling door industrie en verkeer die wat hen betreft onderbelicht blijft. De reacties vanuit de agrarische sector op de vragen van de vier linkse partijen waren dan ook fel.

‘We weten nog heel veel niet’