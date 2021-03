RIVM noteert in week tijd ruim 46.000 besmettingen: ‘Duidelijk begin van derde golf’

Ook het aantal ziekenhuis- en ic-opnamen stijgt, ziet het RIVM. Dat ligt op hetzelfde niveau als half december, toen de strenge lockdown in ging. Hoofd epidemiologie Suzan van den Hof: ,,Dit is duidelijk echt het begin van de derde golf.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het Landelijk Coördinatiecentum Patiënten Spreiding rapporteert vandaag 282 nieuwe opnames op de verpleegafdeling. Dat is het hoogste aantal sinds 5 januari. Het aantal door coronapatiënten bezette bedden bleef wel redelijk stabiel ten opzichte van gisteren.

Veel testen

Woensdag waren er 82.883 mensen in de teststraten van de GGD. Daarmee werd het dagrecord van 23 december verbroken. In totaal lieten deze week ruim 517.000 mensen zich testen. Dat is ongeveer 10 procent meer dan een week geleden, en twee keer zoveel als in een gemiddelde week in januari.

Een van de oorzaken van het grotere aantal testen, is het testen van leerlingen in de basisschoolleeftijd. Dat gebeurde afgelopen week ruim 100.000 keer. Daar rolden bijna 5.000 positieve uitslagen uit. Daarmee testen kinderen minder vaak positief dan mensen in hogere leeftijdscategorieën. Gemiddeld valt zo'n 8 procent van de tests positief uit. Dat is een kleine toename ten opzichte van vorige week. Een andere oorzaak van het grotere aantal tests, is dat meer mensen klachten ‘covid-achtige klachten’ ervaren, stelt het RIVM.

De grootste toename in het aantal positieve gevallen zit bij de leeftijdsgroepen 0-12 (plus 23 procent) en 13 tot en met 17 (plus 29 procent). Onderaan de streep worden de meeste positieve tests nog steeds vastgesteld in de leeftijdsgroep 18-24, daarna volgen mensen tussen 25 en 49 jaar oud. Bij de zeventig-plussers is de toename het kleinst (8 procent).

Bron

Van alle besmettingen waarvoor de GGD een mogelijke bron aanwees, kon de afgelopen week ruim 10 procent gelinkt worden aan een school of een kinderdagverblijven. De basisscholen zijn sinds 8 februari weer geopend. Sinds een aantal weken mogen ook middelbare scholieren af en toe weer naar school. In de zorg worden juist amper nog besmettingen vastgesteld. Verpleeghuizen zijn als bron van besmetting bijna verdwenen: nog slechts 0,5 procent van de positieve gevallen kon aan een zorgcentrum worden gelinkt.

Het reproductiegetal, dat met terugwerkende kracht berekend kon worden tot 8 maart, is volgens het RIVM 1,11. Dat betekent dat 100 besmette mensen het virus overdragen aan 111 anderen. Een week eerder was dat nog 1,06.