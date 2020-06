RIVM-onderzoek: Nederlander is minder bang voor het virus en gaat vaker naar buiten

Mensen ervaren ook minder angst en somberheid dan in de beginfase van de coronapandemie, komt naar voren uit het derde gedragsonderzoek. Ze durven meer naar buiten te gaan en gaan ook vaker op bezoek bij familie en vrienden. Ook als die op leeftijd zijn of kampen met gezondheidsproblemen. Doordat Nederlanders elkaar meer opzoeken, neemt ook het gevoel van eenzaamheid af. Als blijkt dat huisgenoten of mensen met wie men in contact is geweest besmet zijn, is er nog steeds grote bereidheid om zich twee weken te isoleren.



Het RIVM stipt aan dat, naarmate we elkaar meer ontmoeten, de noodzaak om de maatregelen die nog wel gelden te blijven opvolgen niet kleiner wordt. Zo is er, ondanks dat het naleven van de hygiëneregels gelijk blijft, nog wel ‘winst te behalen’. Vooral op het gebied van het handen wassen, constateert het RIVM. In de helft van de gevallen dat mensen hun handen grondig zouden moeten wassen, gebeurt dit ook. Uit het onderzoek blijkt ook dat minder vaak lukt om afstand te houden. Dat geldt op het werk en in de supermarkt, maar ook op visite.