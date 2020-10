RIVM-rekenmeester: 'Lijkt erop dat we de piek van de tweede golf naderen’

LIVE | Frankrijk gaat donderdag mogelijk in lockdown, rellen in Rome om coronare­gels

27 oktober De huidige coronamaatregelen zullen zeker nog tot in december gaan duren. Dat zei zorgminister Hugo de Jonge tijdens een persmoment. Het zal volgens hem nog even gaan duren voordat de besmettingsgraad met het coronavirus ver genoeg omlaag is. Eerder had het kabinet gezegd dat de strengere maatregelen vooralsnog vier weken zouden duren, vanaf medio oktober. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het laatste coronanieuws. Hier lees je het nieuws van de afgelopen dagen terug.