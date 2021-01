RIVM-rekenmeester: We gaan uit van het slechtste scenario

Wasserij Moderna wordt overspoeld met vragen over vaccin

19 januari Volop verwarring in Hardenberg. Wasserij Moderna krijgt voortdurend vragen over het recent goedgekeurde coronavaccin dat is geproduceerd door een ontwikkelaar met dezelfde naam. ,,Als ik vertel dat ik bij Moderna werk, zeggen mensen toch: Oh, van Moderna, van het vaccin? Dan zeg ik: Ja, bijna!’’