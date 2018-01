RIVM trekt smogalarm weer in

De verwachting was dat de hoeveelheid fijnstof in de lucht vandaag zou stijgen tot boven de zogeheten waarschuwingsdrempel. De weersverbetering die het RIVM pas vanaf morgen verwachtte, zette echter eerder in. Daardoor blijft de hoeveelheid fijnstof onder de hoeveelheid die uiteindelijk klachten kan veroorzaken. De fijnstofconcentraties zijn weliswaar gestegen en de luchtkwaliteit is hierdoor matig, maar er wordt geen verdere stijging verwacht. Woordvoerder Harald Wychgel van het RIVM: ,,Dat is goed nieuws, want dat betekent dat mensen zonder luchtwegklachten hun dagelijkse activiteiten gewoon kunnen voortzetten. Mensen die wel klachten hebben, adviseren we om het wat rustiger aan te doen."

Volgens Wilfred Janssen van Weerplaza vormde het rustige weer van de afgelopen dagen een goede basis voor de vorming van smog. Janssen: ,,Er was weinig wind en Nederland had te maken met een hogedrukgebied, waardoor er weinig uitwisseling was tussen de bovenste en onderste luchtlagen. Daardoor kon fijnstof zich opstapelen, wat je ook al zag aan de mist van de afgelopen dagen." Het stabiele weerbeeld maakt momenteel plaats voor zon in het weekend, waarna volgende week sneeuw kan volgen. De hoeveelheid fijnstof zal dan ook weer afnemen.

Grenswaarde

Het RIVM waarschuwt sinds 2016 bij een concentratie fijnstof van 70 microgram per kubieke meter of hoger. Volgens Wychgel is het per persoon verschillend wat iemand merkt van een dergelijke concentratie. Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot ademhalingsproblemen, verergering van astma en COPD en een toename van luchtwegklachten als piepen en hoesten.



Smog ontstaat 's winters met name wanneer er een opeenhoping van fijnstof is door de uitstoot van auto's, maar ook die van de industrie en houtkachels. Sinds 2015 ligt op Europees niveau een jaargemiddelde grenswaarde van 25 microgram per kubieke meter vast. Met name Oost-Europa, Azië en Afrika overschrijden die norm. In Nederland is de luchtkwaliteit vooral in de grote steden ondermaats.