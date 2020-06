RIVM: vijf nieuwe sterfgevallen, drie nieuwe ziekenhuisopnames door coronavirus

Asielzoe­ker bekent carnavals­ar­tiest Frank Schrijen (56) te hebben gedood

12:08 De 26-jarige asielzoeker die verdacht wordt van de moord op de 56-jarige carnavalsartiest Frank Schrijen uit het Brabantse Boxmeer blijft vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vandaag besloten. De verdachte werd opgepakt in Gilze en heeft bekend dat hij Schrijen heeft gedood. Hij was in de woning, maar hij zegt dat hij ongewild in de situatie terecht is gekomen en spreekt moord tegen.