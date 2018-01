RIVM waarschuwt in Randstad en zuiden voor smog door fijnstof

Politieteam jaagt op voortvluchtige tbs’er uit kliniek in Groningen

19:03 Een speciaal opsporingsteam is op zoek naar een niet teruggekeerde tbs’er van de Van Mesdagkliniek in Groningen. De man had zondagavond terug moeten zijn van verlof, maar kwam niet opdagen. Dat meldt Dagblad van het Noorden.