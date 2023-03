Rob ligt in coma in buitenlands ziekenhuis, familie krijgt 'm niet naar Nederland: ‘We zijn kapot’

‘Uber paaide Neelie Kroes met dure etentjes voor illegale lobby in Nederland’

De top van Uber deed er alles aan om Neelie Kroes te paaien voor illegaal lobbywerk. De voormalig Eurocommissaris voerde geheime gesprekken in dure hotels op kosten van het taxibedrijf, terwijl Kroes dat officieel door Brussel was verboden. Dat onthult de voormalige managementassistente van Uber in een interview met NRC.