Robin is al zijn hele leven drugsverslaafd: ‘Denk dat ik jong doodga door de drugs’

Dealen, openbaar drugsgebruik, berovingen, steekpartijen en prostitutie. Tientallen verslaafden hangen elke dag rond in het park bij de schouwburg in Utrecht. Robin (36) is een van hen en geeft ons een unieke inkijk in deze bizarre wereld. ‘Daar is alleen maar ruzie en chaos, ik ben het zo zat.’