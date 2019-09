Roddel en achterklap, maar ook geborgenheid: de charme van het dorp

Opgepakte fans FC Groningen gister­avond na wedstrijd in Amsterdam weer vrijgela­ten

13:10 De negentig supporters van FC Groningen die gisteravond in Amsterdam werden aangehouden, zijn in de loop van gisteravond weer vrijgelaten. Ze krijgen een boete thuisgestuurd van 120 euro. Dat meldde een woordvoerder van het Amsterdamse Openbaar Ministerie. Het OM vermoedt dat met de arrestaties een massale vechtpartij met Ajax-fans is voorkomen.