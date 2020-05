Rode Kruis: Bijna een derde van de ouderen durft niet naar buiten

coronavirus LIVE | Derde vlucht uit Marokko geland op Schiphol, bijna 10.000 doden in Brazilië

6:44 In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 1635 coronadoden geregistreerd. Een flinke daling ten opzichte van een dag eerder. Daarentegen werd in Brazilië voor de derde keer in vier dagen een recordaantal coronadoden gerapporteerd. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle verwikkelingen rond het virus. De berichten van de afgelopen dagen lees je hier terug.