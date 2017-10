'Rode Kruis heeft gefaald bij hulp aan Joden'

Grüter denkt dat de houding van het Rode Kruis tijdens de oorlog vooral te herleiden is naar de decennia voor 1940. Het Rode Kruis, in 1864 opgericht door de Geneefse bankier Jean Henry Dunant, was lange tijd sterk hiërarchisch ingericht.



Daarbij werd de hulp aan slachtoffers in oorlogsgebieden belangrijker geacht dan hulp aan burgers in het eigen land. In de jaren dertig van de vorige eeuw zouden de deelnemende landen bepalingen over dit type hulp vastleggen, maar toen brak de oorlog uit. Er waren daardoor geen regels over hoe te handelen tijdens een langdurige bezetting.



,,Het bestuur handelde naar 'de letter van de wet', en niet naar de geest. Menslievendheid is de basis van de Rode Kruisprincipes en daarin heeft het bestuur ontegenzeggelijk gefaald'', zo schrijft Grüter.