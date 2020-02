Rode Kruis: Nederlander geeft niks, opbrengst coronabestrijding ‘historisch laag’

Hulporganisatie Rode Kruis opende een week geleden gironummer 7244 voor internationale hulpverlening bij de bestrijding van het coronavirus. Tot nu toe hebben Nederlanders samen pas slechts 37.000 euro gedoneerd. ,,In vergelijking met andere hulpacties is dat ontzettend weinig”, zegt woordvoerder Merlijn Stoffels. Zo werd er voor de Australische bosbranden recent nog een miljoen euro opgehaald. ,,Daar trok Nederland de beurs wél.” In totaal zegt het Rode Kruis internationaal 30 miljoen euro nodig te hebben om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen en hulp te verlenen in landen waar het al is. Zo helpt de organisatie in China met ambulances patiënten te vervoeren. Dat geld is er bij lange na nog niet. Wereldwijd is er slechts zo’n 2,8 miljoen euro gedoneerd. Daarvan komt slechts 37.000 euro uit ons land. ,,Dat is echt historisch laag”, zegt Stoffels. Waarom Nederlanders de portemonnee niet trekken kan het Rode Kruis niet met zekerheid zeggen. ,,Het lijkt er op dat veel mensen denken dat zij geen rol hebben en dat dit iets is voor overheden om op te pakken. Maar die kunnen hulp van organisaties als die van ons heel goed gebruiken.”

Afrika en Midden-Oosten

Het Rode Kruis zou de hulp al met al graag opschalen. ,,We willen met name voorkomen dat het virus op plekken met slechte medische voorzieningen toeslaat, zoals in Afrika. Of in gebieden met oorlog, zoals in het Midden-Oosten.” Door snel meer voorlichting te bieden, kan veel leed voorkomen worden. ,,Mensen zullen in zulke gebieden sneller overlijden dan in landen zoals Nederland.”



Momenteel beraadt het Rode Kruis zich wat te doen. De hulporganisatie zou graag meer reclame maken voor de actie. ,,Maar er is te weinig geld binnengekomen om dat te kunnen doen. We worstelen er echt mee”, zegt Stoffels. Momenteel zijn er ook nog geen plannen voor een nationale hulpactie op tv. ,,Soms geeft de NPO zendtijd voor spotjes, maar dat is nu ook niet het geval.”