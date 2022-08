Rode Kruis sluit servicepunt Ter Apel tijdelijk om veiligheid

Het Rode Kruis heeft het humanitair servicepunt voor de ingang van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel tijdelijk gesloten, zo bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTV Noord . Reden is de onrust van afgelopen weekend bij de hekken van het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis gaat bepalen of het nog veilig is om medewerkers bij Ter Apel te laten staan.

Een groep van ruim honderd asielzoekers ging zondag op de vuist met een groep van ongeveer tien andere mensen, zo zag een ANP-fotograaf ter plekke. Die zouden spullen van hen hebben gestolen. Vervolgens vlogen tassen en bedden door de lucht. Daarbij is zeker één persoon aangehouden. Ook vorig weekend brak er een vechtpartij uit voor het aanmeldcentrum.

Toen waren er geen mensen van het Rode Kruis in Ter Apel, aldus een woordvoerder. Afgelopen weekend wel, om vanwege de warmte extra hulp te kunnen bieden. ,,Onze mensen daar hebben dus alles meegekregen. Dan is het goed om even de balans op te maken.”

Verantwoord

Met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de politie bepaalt het Rode Kruis of en wanneer het humanitair servicepunt weer opengaat. ,,We hebben zeker de intentie om zo snel mogelijk weer open te gaan. Maar we moeten even kijken wat we verantwoord vinden.”

Asielzoekers die buiten de poort van het aanmeldcentrum moeten wachten, kunnen bij het servicepunt van het Rode Kruis terecht voor informatie, medische hulp, eten en drinken en speelgoed voor kinderen. Het servicepunt is nu twee weken open.

Maandenlang onrustig

Het is al maandenlang onrustig bij Ter Apel. Dat komt doordat de hele asielketen verstopt zit. Statushouders, die in Nederland mogen blijven, kunnen geen huis krijgen en blijven dus noodgedwongen in een asielzoekerscentrum wonen. Daardoor is er geen plek voor nieuwe asielzoekers. Ook crisisnoodopvanglocaties lossen de tekorten niet op. In Ter Apel moeten daardoor noodgedwongen mensen in de buitenlucht slapen. Enkele tientallen asielzoekers voeren daarom actie. Ze liggen voor de poort van het terrein, weigeren eten en drinken, en weigeren in geïmproviseerde tenten te gaan liggen.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vindt het ‘een nare situatie’. ,,Op dit moment is mijn eerste prioriteit dat de vrouwen en kinderen die daar staan veilig naar binnen kunnen en veilig kunnen overnachten”, aldus Van der Burg. ,,Ik sta op dit moment in nauw contact met het COA en de politie om ervoor te zorgen dit gebeurt en er geen vrouwen en kinderen buiten slapen.”