Rode Kruis verwacht toename oververhitting: 'Spannende dag morgen'

Behalve bij de Eenmeerloop lijken volgens het Rode Kruis de problemen vandaag 'mee te vallen', zo verklaart Rode Kruis-woordvoerder Merlijn Stoffels na een rondgang. ,,Morgen wordt een spannende dag met veel hardloopwedstrijden: onder andere The Royal Ten in Den Haag, de Leiden Marathon en de Vestingloop in Den Bosch.'' Bij de Brabantse Vestingloop zijn bijvoorbeeld meer EHBO'ers ingezet en is het aantal waterpunten uitgebreid.

De noodhulporganisatie verwacht 'een toename in de oververhitting'. Met aanvullende maatregelen zoals meer waterputten en extra infusen treft het Rode Kruis extra maatregelen tegen de warmte. ,,Gelukkig is het de afgelopen dagen al warm geweest'', aldus de Rode Kruis-woordvoerder. ,,We zien dat sporters zich hierdoor iets beter kunnen voorbereiden en dat lichamen gewend raken aan de omstandigheden.''

Ouderen

Hulpverleners van het Rode Kruis geven overigens extra voorlichting aan ouderen. Zo hebben ze bij Evean Rosariumhorst in Krommenie kwetsbare ouderen geïnformeerd over de risico’s van hitte, zoals uitdroging. ,,Bij hitte overlijden meer ouderen dan normaal'', benadrukt Stoffels. ,,Wij delen waterflesjes en hittewaaiers uit.''

Twee ouderen werden vandaag onwel bij het Nijmeegse woonzorgcentrum De Notenhout. De twee onwel geworden personen zijn ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Er was geen sprake van een te hoge concentratie van koolmonoxide.