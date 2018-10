Roep om onafhankelijk onderzoek naar dood commando in opleiding

UpdateDe dood van een commando in opleiding, als gevolg van een incident in een zwembad, leidt tot de roep om een onafhankelijk onderzoek. Oud-voorzitter van de Onderzoeksraad Pieter van Vollenhoven meent dat louter een onderzoek door de Koninklijke Marechaussee niet gewenst is. Ook de vakbonden eisen een onafhankelijk onderzoek.

Het fatale incident gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in zwembad De Stok in Roosendaal. Collega’s van de korporaal zagen dat de man in het water onwel werd en belden de hulpdiensten. Na ingrijpen van de aanwezige instructeurs en geneeskundige ondersteuning werd de korporaal met spoed opgenomen in het Erasmus Medisch Centrum. Hij is daar zondagnacht overleden.

Quote De Inspectie Veiligheid Defensie is de slager die zijn eigen vlees keurt Erik Jurriens, Onafhankelijke Defensiebond (ODB) De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar het ongeval, inmiddels is ook bekend geworden dat de Inspectie Veiligheid Defensie aansluit. Oud-voorzitter van de Onderzoeksraad Pieter van Vollenhoven pleitte in een tweet al voor een onafhankelijk onderzoek.



De Onafhankelijke Defensiebond (ODB) heeft geen vertrouwen in een onderzoek door de Inspectie Veiligheid Defensie. ,,Wij zijn daar heel kritisch op. Dat is de slager die zijn eigen vlees keurt’’, aldus woordvoerder Erik Jurriens. ,,Ze zijn echt niet onafhankelijk. De mensen die dit onderzoeken, moeten helemaal buiten Defensie staan en rapporteren aan de vaste Kamercommissie. Zo hoort het te zijn in onze ogen. Het gaat nu constant van en naar de bestuursstaf van Defensie en dat moet je niet doen.’’



Wat de ODB betreft onderzoekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid het incident, ‘aangevuld desnoods met mensen uit de vakbeweging’.

Vakbond

De militaire vakbond VBM pleit ook voor een onafhankelijk onderzoek naar het incident, maar wil daar de dit jaar opgerichte, op papier onafhankelijke Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) wel een kans voor geven. Die inspectie houdt toezicht op de sociale en fysieke veiligheid bij Defensie.

,,Als ik het goed begrepen heb, is de Marechaussee al bezig met een onderzoek. Dat is een strafrechtelijk onderzoek en het is altijd goed om deze ongevallen ook door een onafhankelijke instantie te laten onderzoeken, want ik vermoed dat Defensie dit wel weer in eigen hand wil houden’’, aldus Henry Lanting van de VBM.

Volgens Lanting moet er niet alleen worden gekeken naar de strafrechtelijke aspecten van een zaak. ,,Het is van belang om ook onderzoek te doen waarbij niet het strafrechtelijke op de achtergrond een rol speelt, dan kom je tot het beste beeld. Wat ons betreft willen we de IVD daarvoor een kans geven.’’

Minister Bijleveld (Defensie) laat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten: ,,Dit tragische nieuws heeft iedereen in de krijgsmacht, ook mij, diep geraakt. Wij leven intens mee met zijn geliefden, nabestaanden en collega’s, en zullen hen waar mogelijk bijstaan.“

Niet kies

VVD‘er André Bosman noemt het ‘essentieel‘ dat De Koninklijke Marechaussee en de Inspectie Veiligheid Defensie nu verder onderzoek doen naar de toedracht van het overlijden.

Bosman: ,,Maar ik vind het niet kies dat een vakbond nu al de onafhankelijkheid in twijfel trekt van een toezichthouder die pas net is opgericht. Daarmee zagen ze ten onrechte aan de poten van de defensieorganisatie, dat vind ik zeer kwalijk.“



Kamerlid Sadet Karabulut (SP) laat weten dat ‘mede in het licht en het patroon van ongevallen bij de Defensieorganisatie in de afgelopen jaren‘ een volledig en onafhankelijk onderzoek naar dit tragisch ongeval van groot belang is.