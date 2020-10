Roethof wil vrijspraak Brech: ‘Er is slordig met dna omgesprongen’

LIVE TWITTEROmdat onduidelijk is of Nicky Verstappen misbruikt en gedood is, moet Jos Brech worden vrijgesproken. Dat vindt zijn advocaat Gerald Roethof. Die zet ook grote vraagtekens bij het dna-bewijs: de sporen kunnen er terechtgekomen zijn door slordig werken, stelt de raadsman. Dit artikel wordt steeds ververst, zie ook de tweets onderaan.

Advocaat Roethof twijfelt of Nicky wel misbruikt en gedood is, zoals het OM stelt, maar gaat er ook niet van uit dat het jongetje is ontvoerd van het zomerkamp. De advocaat benadrukt dat de kampleiding er in 1998 eerste instantie vanuit ging dat de 11-jarige na een ruzie zelf wegliep. ,,En je kan op de heide verdwalen.” ‘Hoe gaan we hem ooit vinden', werd indertijd verzucht over de uitgestrekte Brunssummerheide, zo zegt Roethof vandaag in de rechtbank in Maastricht.

Het duurde enige tijd voordat de advocaat zelf van verdachte Jos Brech begreep hoe het kan dat diens dna op vele plekken op het lichaam en de onderbroek van Nicky werd aangetroffen. Pas na de eerste zitting in de zaak, drie maanden na zijn arrestatie, deelde Jos Brech ‘zijn geheim’ met de advocaat: hij vond naar eigen zeggen in 1998 het al dode lichaam van Nicky Verstappen en keek of de jongen nog leefde. Dat delen van Brechs verhaal ging schriftelijk, omdat Roethof vreesde dat de verklaring anders zou uitlekken. Vervolgens zweeg Brech nog zo’n twee jaar ten overstaan van de rechtbank.



Quote Hij had ook kunnen zeggen dat hij zijn handen aan de onderbroek van Nicky heeft afgeveegd Gerald Roethof, Advocaat Jos Brech Pas in een recente videoverklaring sprak Brech voor het eerst daadwerkelijk over het aantreffen van het jongetje. Dat de verklaring als ongeloofwaardig wordt weggezet door het OM, vindt Roethof onterecht. Er waren dan wel andere verhalen te bedenken die wél het dna van Brech op Nicky’s lichaam en kleding zouden verklaren, maar de verdachte niet op de plaats delict zouden plaatsen. ,,Hij had ook kunnen zeggen dat hij zijn handen aan de onderbroek van Nicky die aan de waslijn hing heeft afgeveegd, of een handdoek in het toilet gebruikte die later ook Nicky gebruikte.”



Roethof eist vandaag vrijspraak en vraagt zich af of er überhaupt wel een strafbaar feit is gepleegd. Talloze deskundigen bogen zich over de sporen op Nicky Verstappens lichaam, om te bepalen of hij nu echt misbruikt en omgebracht is. De meningen daarover verschillen. ,,Zoveel deskundigen zie je alleen in zaken waar twijfels zijn.” Getuigen die Brech op de heide gezien zouden hebben, verklaren tegenstrijdig, ook nog over gebeurtenissen van meer dan twintig jaar geleden. De één zag een jongetje dat Nicky zou zijn in dames zit achterop bij een fietsende man, naar verluidt Brech. Een ander zou hem weer anders op de fiets hebben zien zitten. Hij waarschuwt de rechtbank: ,,Je mag niet het risico nemen een onschuldige te veroordelen.”

Vandaag is de zesde dag van de zaak. Vorige week kwam het OM met de strafeis: 15 jaar cel plus tbs. Volgens justitie kan wél bewezen worden dat Brech (57) verantwoordelijk is voor de dood van Nicky: ,,De dader kan niemand anders zijn.” Cruciaal is dna: het lichaamsmateriaal van de verdachte zat ‘werkelijk overal’, zei officier van justitie Paul Emmen: ,,Op twintig monsters in en op de onderbroek, in het kruis, op de tailleband. Ook zijn er twee huidschilfers gevonden op Nicky’s borst, twee haren op de pyjama, één haar op de onderbroek.”

Quote Moet ik hier als een sfinx gaan zitten? Gerald Roethof, Advocaat Jos Brech Maar volgens Roethof móest Brech wel als de ultieme verdachte in beeld komen tijdens een jarenlange zoektocht. ,,Kijk maar naar zijn verleden, zijn levensloop, naar wat er op zijn computers staat. Dat maakte Jos Brech tot de ideale verdachte.” Roethof wijst erop hoe gevaarlijk dat kan zijn. Het heeft in het verleden geleid tot justitiële dwalingen. De advocaat citeert twijfels over de misbruiksporen op het lichaam van de jongen: ,,Die twijfels over misbruik waren er al vanaf het allereerste begin. Waarom waren er meer experts nodig dan ik vingers aan mijn hand heb?” En: ,,Is Nicky überhaupt om het leven gebracht?”, zegt Roethof, weer verwijzend naar experts die geen duidelijke doodsoorzaak kunnen aanwijzen. ,,De doodsoorzaak blijft onbekend. Er is geen sprake van verdedigingsletsel, dat is opvallend. Er is geen enkel spoor dat wijst op verdediging. Een 11-jarig jongetje laat zich niet zomaar misbruiken en om het leven brengen.”

Roethof reageert ook op kritiek op hemzelf, omdat hij Brech ook tijdens zittingen steeds maant zijn mond te houden. ,,Moet ik hier dan als een sfinx gaan zitten?” Roethof vindt dat het zwijgrecht waar Brech gebruik van maakt onterecht wordt ‘gecriminaliseerd'. Dat terwijl het bij een zaak van zo lang geleden op de loer ligt dat een verdachte onjuist verklaart, waarna dat tegen hem wordt gebruikt.

Er werd alles gedaan om Brech tijdens verhoren toch aan het praten te krijgen. Een pop die op Nicky moest lijken werd voor hem neergelegd, hij werd geconfronteerd met foto's, er werd steeds gesproken over Brechs overleden moeder, een pijnpunt voor hem. En dan was er nog die keer dat een verhoor precies plaats moest vinden toen Roethof precies niet kon komen, omdat hij in een andere rechtszaak moest verschijnen. Ook stelden rechercheurs vragen bij de ingezette tactiek van Roethof. ,,Er is geprobeerd een wig te drijven tussen advocaat en cliënt.”

Gerald Roethof (rechts) en Peter R. de Vries tijdens een schorsing van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Jos Brech.