Rolstoel van Anja gestolen: 'Ik hoorde de dief, maar kon niks doen'

Hoe de dief is binnengekomen, is een raadsel. ,,Dit lijkt gedaan door iemand die een sleutel heeft gehad of in ieder geval iets bij zich had om de deur te openen", zegt ze. De voordeur heeft geen schade. Ze heeft geen idee wie het gedaan kan hebben.



Van Wijk zegt dat ze vannacht iemand bij de deur hoorde. De nachtdienst was al weg, want het was na 00.00 uur, dus die kon het niet zijn. De deur ging open en ze hoorde voetstappen. Ze heeft meteen de nachtdienst gebeld, maar toen ze een tijdje later kwamen zagen ze niks geks. Of ze de gemiste rolstoel over het hoofd hebben gezien, is nog niet bekend. De volgende ochtend, toen ze haar rolstoel nodig had, was hij weg. Ook is de acculader weg.