Rotterdam hoopt toch op Songfestivalfans en coronaproof feestje op straat

Coronavirus LIVE | Kinderen versprei­den Britse variant meer dan 'gewone' coronavi­rus, meer inentingen dan besmettin­gen

12:54 Nederland gaat acht miljoen extra doses van het Moderna-vaccin bestellen. Naar verwachting worden deze in het derde kwartaal geleverd. En het OMT praat vrijdag over de coronamaatregelen, waaronder de avondklok. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.