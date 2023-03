Rotterdammer (28) veroordeeld voor stiekem afdoen van condoom, tweede verdachte vrijgesproken

Een 28-jarige Rotterdammer is door de rechter veroordeeld omdat hij in de zomer van 2021 stiekem zijn condoom afdeed tijdens de seks. De uitspraak is historisch: nooit eerder werd in Nederland iemand voor zo'n vergrijp gestraft. Een tweede verdachte kreeg géén straf.

De Rotterdammer had twee weken geleden de dubieuze primeur om als allereerste Nederlander terecht te staan vanwege stealthing, oftewel het stiekem afdoen van een condoom tijdens de seks.

Dit was volgens justitie in de zomer van 2021 gebeurd. De Rotterdammer zou het rubbertje hebben verwijderd toen zijn bedpartner in een positie lag waarop ze hem niet meer kon zien. De verdachte ontkende. Het Openbaar Ministerie (OM) sprak daarentegen van verkrachting en eiste twaalf maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk.

Volgens de rechter kan echter niet van verkrachting gesproken worden, omdat de twee overeenstemming hadden over de penetratie. Wel ziet zij bewijs voor dwang: het slachtoffer, dat de politie overtuigende appjes kon overleggen, werd namelijk gedwongen om toe te staan dat zij werd gepenetreerd zonder voorbehoedsmiddel.

Omdat dwang een minder zwaar delict dan verkrachting is, valt de straf voor de Rotterdammer aanzienlijk lager uit dan de strafeis. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van drie maanden én moet 1000 euro schadevergoeding betalen. Met de uitspraak wil de rechter het signaal afgeven dat stealthing onacceptabel is.

‘Alsof mijn mening niet telt, alsof ík niet tel’ De eerste rechtszaak draait om de scharrel van Lotus (29). De vrouw sprak uitgebreid met het AD over de gevolgen van de zaak. Stealthing gaat volgens haar over het schenden van grenzen. ,,Je maakt een afspraak met iemand en die persoon trekt zich daar vervolgens niets van aan. Alsof mijn mening niet telt, alsof ík niet tel.”

Na de Rotterdammer verscheen nog een tweede verdachte voor de rechter. Hij vertelde in de zomer van 2021 een ‘ongelukje’ te hebben gehad: vlak voor dat hij tijdens anale seks klaarkwam, merkte hij dat-ie zijn condoom in the heat of the moment was vergeten. ,,Ik schrok en ben op haar billen klaargekomen”, sprak hij.

De aanklager geloofde niet dat hij het condoom gewoonweg was vergeten. ,,Juist omdat eerder wél condooms werden gebruikt en het condoom naast verdachte lag. Ik vind het geen ongeluk, eerder actief nalaten. Een ernstige normschending.”

Ze woog de spijtgevoelens van de Rotterdammer mee en eiste een iets lagere straf dan bij de eerste verdachte: twaalf maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Hij werd dinsdag echter vrijgesproken.

Bijzondere rechtszaak

In Zwitserland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is stealthing bij wet verboden en heeft de rechter ook al daders veroordeeld. In Nederland staat stealthing nog níet in de wet. Dat maakte de strafzaak tegen de twee Rotterdammers ook zo bijzonder: voor het eerst werden in Nederland personen vervolgd, omdat ze stiekem een condoom zouden hebben afgedaan.

Het OM vervolgde de verdachten voor verkrachting. De aanklager betoogde twee weken geleden dat de mannen hun slachtoffers in feite hebben gedwongen tot onbeschermde seks.

De twee vrouwen wilden wel seks, maar alléén met een condoom. Met het weghalen van het condoom verviel in de ogen van het OM de toestemming. Dwang, dus.

Zowel de redenatie als de strafeisen maakten de nodige discussie los. Advocaten waren kritisch en betoogden onder meer dat het OM voorbijgaat aan het legaliteitsbeginsel: burgers moeten van tevoren weten wat wel of niet strafbaar is.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.