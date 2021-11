Rotterdammers geschokt door geweldsexplosie in eigen stad: ‘Het leek wel oorlog’

Viel een lynx vrouw en hond aan in de duinen? ‘We zijn er 100 procent van overtuigd’

Is het een lynx, een caracal of een gevaarlijke kat? In het Westlandse ‘s Gravenzande breken ze zich er het hoofd over. Zeker is dat een vrouw en haar hond eerder deze week bij het strand vanuit het niets werden aangevallen door een verwilderd dier. Het zorgt voor grote onrust. ,,Het incident staat niet op zichzelf, er zijn meer mensen aangevallen die er hun hond uitlieten.”

18 november