Rotterdamse gedetineerden terug naar hun cel na opstand tegen coronamaatregelen

update/videoIn gevangenis De Schie in Rotterdam is maandagmiddag een opstand uitgebroken. Een grote politiemacht rukte uit naar de penitentiaire inrichting aan de Professor Jonkersweg. De aanleiding voor de opstand zijn de coronaregels. Vanwege besmettingen zouden gevangenen in quarantaine moeten.

De directie van gevangenis De Schie ging in gesprek met de achttien gedetineerden die even voor de lunch in opstand kwamen. Dat gebeurde als protest tegen de coronamaatregelen, aldus een woordvoerder van de Rotterdamse Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De inzet van de enorme politiemacht binnen de gevangenismuren bleek uiteindelijk niet nodig. De gedetineerden werkten uiteindelijk mee en keerden terug naar hun cel. Desondanks noemt de woordvoerder hun gedrag ‘onacceptabel’. Er zijn geen gewonden gevallen.

Volledig scherm In gevangenis De Schie in Rotterdam is mogelijk een opstand uitgebroken. © MediaTV

Bij het steunpunt voor gedetineerden Bonjo kwamen kort voor de opstand telefoontjes binnen van gevangenen die zich zorgen maakten over quarantainemaatregelen in de gevangenis en zich afvroegen hoe dit wettelijk is geregeld.

Woordvoerder Jaap Brandligt vermoedt daarom nu dat er iemand besmet is, waardoor de gevangenen op een hele afdeling de komende week niet uit hun cel mogen. Dat geldt ook voor wie negatief getest is. ,,Dat lijkt ons het meest waarschijnlijke scenario, maar we krijgen nu geen contact meer met de gedetineerden, dus we horen niets van binnenuit.”

Quote Dat er buiten ook zo veel politie is opgeroepen, gebeurt zelden.” Jaap Brandligt

Meestal intern opgelost

Aan het begin van de coronacrisis, maar ook later, waren er al klachten dat medewerkers te nonchalant met het dragen van mondkapjes zouden omgaan. Dat wekt irritatie op bij de gedetineerden, die dan ook nog eens de gevolgen voelen als er ondanks alle maatregelen een positieve test bij een medegevangene is.

Volgens Brandligt van steunpunt Bonjo zijn er wel vaker kleine opstanden in gevangenissen, maar worden die meestal met een speciaal team in de gevangenis zelf opgelost. ,,Dat er buiten ook zo veel politie is opgeroepen, gebeurt zelden.”

Veel politie

De Schie is voor een groot deel omsingeld door politiebusjes. Ook zijn speciale eenheden ingezet, zoals meerdere leden van het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) dat is belast met het het uitvoeren van gedetineerdentransporten waarbij sprake is van een mogelijke dreiging van buitenaf, bijvoorbeeld een poging tot bevrijding of liquidatie.

De politiehelikopter hing langdurig in de lucht. Uit voorzorg werden de toegangsweg tot en de fietspaden langs de gevangenis afgesloten voor het verkeer.

Uitbraak Krimpen

De gevangenis in Krimpen aan den IJssel kreeg verleden week te maken met een corona-uitbraak. Zo’n twintig gevangenen testten positief en het ziekteverzuim onder het personeel liep op. Hoe het virus binnenkwam, werd daar niet duidelijk. De regels voor familie en vrienden zijn streng. Zo moeten ze zich vooraf laten testen en die test mag niet ouder zijn dan 24 uur. Het volledige bezoek vindt plaats achter plexiglas.

Gevangenen die in quarantaine zitten, mogen dagelijks een uurtje luchten en bellen. Dat laatste ter compensatie, omdat bezoek minstens tien dagen niet welkom is. Verder vertelde de directeur van Krimpen aan den IJssel dat het personeel de gedetineerden extra aandacht geeft tijdens de uitbraak: ,,We geven een extra natje en droogje, wat extra films’’, aldus gevangenisdirecteur Nathalie Tonnon verleden week.

Brandstichting

Verleden jaar staken twee mannen auto’s van medewerkers in brand op het parkeerterrein bij gevangenis De Schie. De twee sloegen in mei op klaarlichte dag toe. Op camera’s was te zien hoe de mannen twee jerrycans over veel geparkeerde auto’s leeggooiden en de vloeistof vervolgens aanstaken.

Daarop vatte een van de wagens vlam. Later volgde een tweede. Een derde voertuig vloog niet in brand, maar liep wel schade op. De twee wisten te ontkomen. Over hun motief is niets bekend. De politie stelde later dat de brandstichting een grote impact had op zowel het gevangenispersoneel als de gedetineerden.

Corona in cel

Door corona ziet ook het leven in de gevangenis er anders uit. Dat bleek ook wel uit het jaarverslag over 2020. Doordat er vanwege corona bezoekverboden waren en er later plexiglas tussen de bezoeker en de gevangene kwam, is het moeilijker om via de traditionele weg smokkelwaar binnen te krijgen. Telefoons en drugs werden daarom met hulp van een drone op de binnenplaats gedropt of met een tennisbal binnen de muren gegooid.

