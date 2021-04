Rouwende weduwe, dochter en schoonzoon jarenlang achter tralies voor moord op Mike Goedhart (50)

Politie wil online intimide­ren van agenten strafbaar stellen

De politie pleit voor het strafbaar stellen van het online intimideren en bedreigen van agenten. Agressie en intimidatie op sociale media tegen politiemedewerkers is in een jaar tijd verdubbeld, blijkt uit vrijdag gepubliceerde jaarcijfers 'Geweld Tegen Politie Ambtenaren (GTPA)' over 2020. De politie heeft na het eerste kwartaal van dit jaar de indruk dat die stijgende lijn doorzet.