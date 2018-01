Rover onthutst: ProRail bij sneeuw nóg niet klaar voor winter

Nederland heeft 5.500 wissels met verwarming, twee derde daarvan werkt op gas. Wissels met gasverwarming kunnen bij sneeuwval verstopt raken. Daarom schakelt ProRail over op elektrische wisselverwarming, die ook duurzamer en beter te monitoren is. Alleen een deel van de vernieuwde elektrische verwarming bleek tijdens de sneeuwstorm juist niet te werken.

Rikus Spithorst van Maatschappij Voor Beter OV noemt het ‘een aanfluiting’ dat ProRail niet op tijd winterklaar was. Spithorst noemt het een blunder dat de wisselverwarming is vervangen, maar dat niet is gecontroleerd of die werkte. ,,Als je thuis een nieuwe lamp erin draait, wacht je ook niet tot het donker wordt om te testen of die het doet.’’

Reizigersorganisatie Rover reageert onthutst. ,,Winterwerkzaamheden moeten natuurlijk voor de winter klaar zijn, hoe winterklaar ben je anders?’’ vraagt beleidsmedewerker Freek Bos zich hardop af. Volgens Rover gaat het om ‘belangrijke knooppunten in het spoornetwerk’. ,,De impact van een niet werkende wissel is daar groot.’’ De Nederlandse Spoorwegen spreken van ‘grote wisselstoringen in het land’. ,,Hoewel winterweer leidt tot overlast, moeten de prestaties voor onze reizigers óók op dagen met sneeuwval beter’’, aldus NS-woorvoerder Erik Kroeze. ,,We gaan dit samen met ProRail evalueren.’’

Treinen van Connexxion op de Valleilijn bij Amersfoort werden ook geraakt. Spoormanager Coen Storm: ,,Prorail had die werkzaamheden eerder moeten afronden. Daar zijn we het allemaal over eens.’’ ProRail benadrukt dat met man en macht is gewerkt om uitval tegen te gaan en dat maar 1 procent van de verwarmde wissels het niet deed.



In 2009 viel de wisselverwarming op station Den Haag Holland Spoor ook al uit. Treinkenner Hildebrand van Kuyeren van treinreiziger.nl: ,,Het is klungelig en kwalijk dat essentiële wissels weer niet winterklaar bleken."