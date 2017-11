Rowin kan fluiten naar zijn ruimtereis van 73.333 euro

Rowin kreeg via een mailtje van de eigenaren van het bedrijf achter de ruimtereis, XCOR , te horen dat het niet doorging. Hij weet nog niet of hij iets van de betaalde 73.333 euro terug gaat zien. ,,Ik kan hier nog geen uitspraken over doen. Ik heb geen zin in juridisch getouwtrek. Ik ga geen juridische strijd over dit geld leveren. Daar heb ik geen zin in.’’



Bij de reis kreeg Rowin een training in een simulator. Zelf kocht hij nog een training in een straaljager en ook nog een training met een propellervliegtuig in Amerika. ,,Bovendien heb ik in Amerika de fabriek van XCOR Aerospace bezocht, waar ze de Lynx Mark II aan het bouwen waren”, aldus Hellings, die daarmee tevreden lijkt.



Volgens Rowin, die een eigen horecabedrijf aan het opzetten is, is het vliegen in een ruimteraket de laatste grens die we als mensheid nog moeten overwinnen. ,,Ik wil zeker nog een keer gaan. Het is een kwestie van geduld hebben tot een bedrijf het aanbiedt. Dan zou ik wel extra nadenken wanneer het een bedrijf is waar nog niks concreet is. Het is zeker een droom die blijft bestaan. Als ik nog een keer de kans krijg om het te doen, doe ik het. Ik denk dat ik er tijdens mijn leven nog wel een keer ga komen. Virgin zegt ook al jaren dat ze het van plan zijn. Het is nog niet gelukt, maar iedereen is er wel mee bezig.’’