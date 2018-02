Roy (17) ontwerpt speciale datingsite voor mensen met beperking

Hindernissen van Limb-Girdle dystrofie in het dagelijks leven zijn er genoeg voor Roy. Bij Limb-Girdle dystrofie is er sprake is van verminderde kracht in met name de ledematen. ,,Dit betekent dat ik bijvoorbeeld geen trap kan lopen en vaak niet zelfstandig kan opstaan als ik in een stoel zit", vertelt Roy. ,,Korte stukjes kan ik lopen, maar voor langere stukken heb ik mijn elektrische rolstoel nodig."

Maar hij laat zich er niet door uit het veld slaan. ,,Absoluut, het is erg vervelend dat ik niet meer uit mijn stoel kan opstaan, als ik uit eten of op stap ga. Dat levert soms ongemakkelijke situaties op voor me. Verder ben ik in principe gewoon een normale 17-jarige puber, die zich net als leeftijdsgenoten veel bezig houdt met relaties en seksualiteit. Hierover heb ik veel contact met vrienden die ook een beperking hebben.”

Afwijzing

En dat blijkt een lastig onderwerp. Roy praat met zijn vrienden regelmatig over seksualiteit en liefde. ,,Hoe meer we de laatste tijd met elkaar praatten, hoe meer me duidelijk werd dat de liefde een ontzettend lastig thema is voor mensen met een beperking. Je wordt veel sneller afgewezen, puur omdat je een aandoening hebt."