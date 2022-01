Royce de Vries, zoon van doodgeschoten Peter R., ook gewaarschuwd voor levensgevaar

De recherche onderzoekt een tip aan de politie dat onbekenden ook Royce de Vries willen vermoorden. ,,De enige reden die ik kan bedenken, is dat ik als advocaat de onschuldige zussen van Nabil B. heb bijgestaan in een civiele kwestie tegen de staat. Daar ben ik mee gestopt toen mijn vader was neergeschoten’’, zegt De Vries. ,,Ik deed dat uit veiligheidsoverwegingen anoniem, zó anoniem dat zelfs andere kantoorgenoten van niets wisten, maar de opsporingsdiensten zijn zo onzorgvuldig geweest het te laten uitlekken, waarna het ook nog eens in de media is gemeld.’’



Nadat was bekendgemaakt dat De Vries de zussen bijstond, overwoog hij daar al mee te stoppen. ,,Door de aanslag op mijn vader is dat versneld en kwamen de zussen wéér zonder advocaat te zitten’’, zegt De Vries. ,,Ik heb mijn eigen familie in het ziekenhuis moeten beloven dat ik mijn handen volledig van de procedures voor de familie van Nabil B. zou aftrekken. Het was niet het moment om eigenwijs te zijn.’’



Eerder al waren andere advocaten afgehaakt omdat ze er na een reeks missers niet meer op vertrouwden dat de overheid in staat zou zijn hun identiteit goed af te schermen. Dat wordt beschouwd als de enige manier om zonder zware beveiliging de familieleden van Nabil B. bij te staan. Van hem zijn inmiddels broer Reduan (maart 2018), advocaat Derk Wiersum (september 2019) en vertrouwensman Peter R. de Vries (6 juli 2021) vermoord.



De opsporingsdiensten gaan ervan uit dat de opdracht voor de moorden kwam van de criminele organisatie rond Ridouan Taghi, die door Nabil B. van grof onderwereldgeweld is beschuldigd, waaronder een reeks liquidaties. Hard bewijs daarvoor ontbreekt vooralsnog.