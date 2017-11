Rozenburgse Petra schrijft ruim 1.300 kerstkaarten voor alle militairen

Zelf over haar actie vertellen wil de naar eigen zeggen ‘echte Haagse’ liever niet. Al die aandacht hoeft voor haar niet. ,,Ik doe dit niet om een veer in mijn bek te hebben. Ik doe dit uit blijk van waardering voor de militairen'', aldus Mouthaan, die twee postzakken vol kaarten gisteren overhandigde aan Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer.



De blanco enveloppen worden door de Militaire Post Organisatie bij alle militairen bezorgd. ,,Dat komt goed'', belooft Çelen. ,,Mevrouw belde ons wekelijks met de vraag wanneer we de kaarten op kwamen halen, want ze wilde niet dat de kaarten pas na Kerstmis aan zouden komen. Dit is zo’n heerlijk pure actie. Het is fijn dat er dit soort mensen zijn.''



Het wordt overigens geen vaste prik. Mouthaan hoopt dat iemand het overneemt. En stiekem hoopt ze op 1.300 kaartjes terug.