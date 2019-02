Rudi Lubbers’ vrouw is dementerend: ‘Ik zal altijd voor haar zorgen’

InterviewOud-topbokser Rudi Lubbers is ruim tweeënhalve week terug in Nederland en gaat voorlopig niet meer weg. Zijn Ria, die meer dood dan levend uit hun zwerversbusje in Bulgarije werd gehaald, is dementerend. ,,Toen mijn vader stierf heb ik hem beloofd altijd voor Rietje te zorgen.”