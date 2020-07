Ruim 10 procent ic-verpleegkundigen Radboudumc Nijmegen vertrekt

video Corona en carnaval, een gevaarlij­ke cocktail: ‘Met kennis van nu hadden we het afgelast’

Carnaval 2021 staat op losse schroeven doordat het feest afgelopen voorjaar een grote verspreider van het coronavirus was. De verwachting is dat grote publieksevenementen in februari niet door kunnen gaan. Horeca-ondernemers in het zuiden vrezen een economische ramp. De eerste vieringen zijn al afgelast.