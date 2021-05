Ruim 100 aanhoudingen na pro-Palestina-demonstratie Utrecht, burgemeester kondigt noodbevel af

Volgens de gemeente Utrecht was het maximale aantal van vijfhonderd mensen aanwezig op het Jaarbeursplein en kon de organisatie niet garanderen dat de coronamaatregelen werden nageleefd. Om deze reden werd de pro-Palestina-demonstratie vroegtijdig beëindigd.

De politie was in grote getale aanwezig met honden en paarden en veegde het plein leeg nadat geen gehoor werd gegeven aan de oproep om weg te gaan. De aanwezigen werd verzocht om naar huis te gaan, maar veel demonstranten vertrokken niet direct. De politie veegde het plein vervolgens leeg met behulp van zowel honden als paarden. Veel demonstranten trokken richting de Kanaalstraat of binnenstad: om die reden vaardigde burgemeester Dijksma een noodbevel af.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Politie maakt zich klaar om demonstranten weg te sturen © AD

Onrustig

Het was enige tijd onrustig in de omgeving van de Kanaalstraat. De politie verzocht demonstranten die zich rondom het Moskeeplein ophielden om het gebied te verlaten, ook hierbij werden politiehonden ingezet. Een groep demonstranten werd op een hoek van de Kanaalstraat ingesloten door de ME.

,,Rondom de Kanaalstraat heeft een groep demonstranten het noodbevel genegeerd, de ME heeft hen vervolgens getracht in te sluiten. Op basis daarvan is een aantal demonstranten de moskee ingevlucht”, vertelt een woordvoerder van de politie. Inmiddels is duidelijk dat er zeker 100 demonstranten zijn aangehouden omdat zij door demonstreerden na de beëindigen van de demonstratie. Eén persoon zou stenen hebben gegooid naar agenten.

Tekst loopt door onder tweet en foto’s

Volledig scherm De politie sloot een groep demonstranten in op het Moskeeplein © Koen Laureij

Volledig scherm De politie is te paard aanwezig in de omgeving van de Kanaalstraat © AD

Volledig scherm Een demonstrant wordt in een politiebusje gezet © AD

Volledig scherm De politie maakt zich klaar om het gebied rondom het Moskeeplein leeg te vegen © AD

Noodbevel

,,Een groep deelnemers van de ontbonden demonstratie op het Jaarbeursplein verplaatst zich in de stad”, viel eerder te lezen op het Twitteraccount van de gemeente Utrecht. ,,De burgemeester heeft, in samenspraak met politie en OM, een noodbevel uitgevaardigd. Dit noodbevel houdt in: een ieder van wie een redelijk vermoeden bestaat uit te zijn op wanordelijkheden, moet zich verwijderen uit het op de kaart aangeduide gebied. Hier geen gehoor aan geven betekent mogelijk aanhouding of boete.”

Afgelopen week werd duidelijk dat er vrijdag gedemonstreerd zou worden op het Jaarbeursplein. ‘Het minste wat we kunnen doen, is laten zien dat wij onze broeders en zusters ook supporten’, stond in de aankondiging op de populaire instagrampagina Marwajuicee, met meer dan 83.000 volgers. ‘Free Palestina’, stond in grote letters boven het bericht. En: ‘Vergeet je mondkapje niet.’

Ook in Den Haag en Maastricht, Eindhoven, Amsterdam en Groningen wordt de komende dagen gedemonstreerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Twee demonstranten klimmen in een paal op het Jaarbeursplein © AD

Volledig scherm De demonstratie op het Jaarbeursplein begon omstreeks 17:00 uur © AD

Volledig scherm De demonstratie op het Jaarbeursplein begon omstreeks 17:00 uur © AD

Volledig scherm Na een uur was het Jaarbeursplein weer leeg © AD

Volledig scherm Na een uur was het Jaarbeursplein weer leeg © AD

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.