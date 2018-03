Ruim 100 kalfjes dood na ongeluk met veewagen op A16

Veilig Verkeer Nederland pleit voor totaalverbod drugs in het verkeer

7:29 Veilig Verkeer Nederland (VVN) pleit voor een totaalverbod op drugsgebruik in het verkeer. De toelaatbare ondergrens voor verboden stoffen ligt in de in juli 2017 ingevoerde drugstest nog steeds veel te hoog, zeggen de VVN en voormalig politie-expert Cor Kuijten in De Telegraaf.