Ruim 1200 Anglia-examens toch kwijt bij PostNL

Middelbare school Were Di is een van de zwaarst gedupeerde scholen in de hele 'examenkwestie'. In totaal zijn 184 leerlingen hun toetsen van het vrijwillige keuzevak Anglia kwijt. De meerderheid mist alleen de luistertoets, 34 scholieren zijn hun hele examen kwijt (luister en schriftelijk). In het hele land gaat het om 1211 leerlingen van 106 onderwijsinstellingen van wie de examens zijn verdwenen.