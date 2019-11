Ruim 26 jaar cel in Turkije voor Nederlandse wegens cocaïnesmokkel in ondergoed

De 28-jarige Naomi M. (28) uit Venlo die in november vorig jaar op Atatürk Airport in Istanboel werd gearresteerd omdat ze ruim 5,3 kilo cocaïne in haar ondergoed had verstopt, is door een Turkse rechter veroordeeld tot een celstraf van 26 jaar en drie maanden. M. was op doorreis uit Brazilië en zei na haar aanhouding dat ze dacht dat er alleen bankbiljetten in de pakketjes zaten.