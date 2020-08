Ruim 400 nieuwe besmettingen: honderd meer dan gisteren

Complotden­ken over 5G en de pandemie: hoe een Twitter­storm zendmasten kan vellen

17:00 Op de middelbare school wilde Abel Fris (39) journalist worden. Lange tijd had hij een abonnement op de Volkskrant. Nu volgt hij het nieuws niet meer. ,,Het is toch allemaal onbetrouwbaar’’, vertelt hij vanuit zijn appartement in Rotterdam. Via Twitter krijgt hij mee wat er in de wereld gebeurt.