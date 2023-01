Ruim 43 miljoen boeken in 2022 verkocht, maar het Nederlandse boek wordt minder populair

In de afgelopen tien jaar zijn er niet eerder zoveel boeken verkocht als in 2022. In totaal werden ruim 43 miljoen boeken (alle talen, fysiek en e-boeken) aangeschaft. Vooral niet-Nederlandse boeken worden steeds populairder, blijkt uit cijfers van Stichting Collectieve Propaganda van Het Nederlandse Boek (CPNB).

Dat het aantal verkochte boeken stijgt, heeft alles te maken met de toegenomen populariteit van anderstalige boeken, waarvan een groot deel Engelstalig is. Vorig jaar werden 3 procent minder Nederlandstalige boeken verkocht, terwijl de verkoop van boeken in een andere taal met bijna 20 procent steeg.

Al jaren neemt de verkoop van anderstalige boeken toe. Sinds 2018 is het aantal verkochte niet-Nederlandstalige boeken met ruim twee derde gestegen. De omzet van anderstalige kinderboeken verdrievoudigde (175 procent) zelfs de afgelopen vijf jaar. Inmiddels is een op de vijf verkochte boeken in Nederland anderstalig. Dat er minder Nederlandstalige boeken worden verkocht, is volgens CPNB-directeur Eveline Aendekerk een grote zorg. ,,Laten we het Nederlandse boek koesteren en het cultureel literaire klimaat in Nederland beschermen.’’

Van de Nederlandstalige boeken werd in alle genres minder verkocht. Vooral Nederlandse fictie nam in populariteit af: daarvan zijn 10 procent minder boeken verkocht. Ook de verkoop van non-fictie vrije tijd (zoals kook- en hobbyboeken) en kinderboeken nam af.

Populariteit van het boek

Toch is er ook positief nieuws. Voor het derde jaar op rij steeg de verkoop van het aantal boeken. ,,De populariteit van boeken lijkt in 2022 duidelijk te bestendigen en dat is een mooie opsteker voor het leesklimaat in ons land, zeker ook omdat we zien dat dit in landen om ons heen niet het geval is’’, zegt Aendekerk.

Zij is blij dat lezers weer de weg naar de fysieke boekhandel weten te vinden na de coronaperiode. Dat is ook terug te zien in de cijfers. In vergelijking met 2021 verkochten winkels 16 procent meer boeken vorig jaar. Online gingen er juist een stuk minder boeken over de digitale toonbank: daar werden 12 procent minder boeken verkocht vorig jaar.