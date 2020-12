Ruim 6000 supermarktklanten zonder boodschappen door boerenprotesten bij distributiecentra

Bij AH gaat het om zo’n 4500 klanten. Ook stelt AH dat in het oosten van het land klanten niet in alle winkels het assortiment aantreffen dat ze gewend zijn. Bij Jumbo zijn zo’n 1700 klanten gedupeerd. Mogelijk kunnen ze hun bestellingen zondag afhalen in de winkels.

In Raalte (Overijssel) blokkeren boeren sinds vrijdagavond met trekkers de ingang van een bevoorradingscentrum van Jumbo. In Zwolle voerden boeren actie bij een distributiecentrum van Albert Heijn en ook in de Gelderse plaatsen Oosterhout en Geldermalsen werd actie gevoerd. In Woerden en Veghel blokkeerden boeren vrijdag een distributiecentrum van Jumbo.

Gesprek

De woordvoerster van AH meldde dat de boeren die nog bij hun distributiecentra stonden de blokkades opheffen. “Wij hebben de actievoerende boeren bij onze distributiecentra aangegeven met hen een gesprek aan te gaan. Onze inzet is om dit gesprek nog voor de kerstdagen te laten plaatsvinden”, zo meldt ze. Het bedrijf heeft, zo zegt het, geen aanleiding om aan te nemen dat de nu betrokken actievoerende boeren, boeren zijn met wie Albert Heijn samenwerkt.

Een woordvoerster van Jumbo laat zaterdagavond weten “begrip te hebben voor de zorgen van Nederlandse boeren”, maar ook “alles op alles” te zetten “om de schappen goed gevuld te houden en voor nu zien wij geen problemen. Onze klanten kunnen nog steeds voor al hun boodschappen bij ons terecht. Online bestellingen proberen we zoveel mogelijk later uit te leveren, maar we hebben aan aantal bestellingen helaas moeten annuleren.”

Ultimatum

Boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) zei eerder dat het om een spontane actie van individuele boeren gaat. Donderdag liep een ultimatum van de actiegroep af. FDF had geëist dat supermarkten 3 procent van hun omzet afdragen aan de coöperatie Farmer Friendly. Boeren zijn ook boos over een akkoord dat het kabinet sloot met de oppositie over de stikstofwet. Ze noemen de aangescherpte doelen, een halvering van de stikstofuitstoot in 2035, onhaalbaar.

Het Centraal Bureau Levensmiddelen(CBL) zegt te hebben aangegeven langer tijd nodig te hebben om te kijken naar het Farmer Friendly-voorstel. Directeur Marc Jansen zei al eerder zich niet onder druk te laten zetten met een ultimatum en daaraan gekoppelde dreigementen.

Zaterdag herhaalde het CBL die boodschap aan de boeren. Het CBL noemt dit soort blokkades van distributiecentra “in deze periode van kerstdrukte én de coronapandemie onacceptabel”. “Zeker in de drukke decembermaand is de capaciteit om ‘verloren ritten’ in te halen zeer beperkt. Lege winkelschappen en mogelijk niet bezorgde boodschappen betekenen simpelweg dat klanten op een ander moment naar de winkel moeten komen, wat weer voor extra drukte en langere wachtrijen zorgt. De blokkades hebben daarmee een gezondheids- en veiligheidsrisico. Veel mensen worden gedupeerd door de boerenacties. Het CBL staat in nauw contact met de overheid en autoriteiten om ervoor te zorgen dat de voedselvoorziening voor Nederland niet verder verstoord wordt.”

Met tractoren hebben agrariërs zaterdagochtend de toegang tot bevoorradingscentra van Albert Heijn geblokkeerd:

Vrijdag werd ook al actie gevoerd.

Spontane actie

