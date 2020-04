Ruim 800.000 flexwerkers kunnen baan verliezen door coronacrisis

Daling zet door: aantal coronapa­tiën­ten op ic met slechts 24 gestegen

16:47 De toename van het aantal patiënten met het coronavirus op de intensivecareafdelingen was vandaag opnieuw relatief laag. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat het aantal Nederlandse patiënten op de ic’s van ziekenhuizen met 24 is gestegen en nu uitkomt op 1409. Daaronder is ook een groep Nederlanders die is opgenomen op ic’s in Duitsland.