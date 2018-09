Dat blijkt uit een analyse van RTL Nieuws . Het ministerie voorspelt van nog eens 228 scholen dat zij in de komende vier jaar onder de norm zakken. Scholen die drie jaar lang te weinig leerlingen hebben, worden niet langer ondersteund door de overheid en moeten daarom dicht, al bestaan er wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als een school bijvoorbeeld als enige een bepaalde stroming vertegenwoordigt. Volgens de nieuwe normen, die vanaf dit schooljaar geleden, hangt het minimale aantal leerlingen af van het aantal kinderen in een gemeente. Zo moet een school in Amsterdam 195 leerlingen hebben om levensvatbaar te zijn, terwijl een school in een gemeente als Epe met vijftig leerlingen toe kan.

Extra geld

In het regeerakkoord staat dat de overheid twintig miljoen euro extra per jaar uittrekt voor de ondersteuning van de kleine scholen. Kleine basisscholen worden vaker beoordeeld als zwak. Op die scholen zijn de kosten per leerling relatief hoger dan op een grotere basisschool.



Het extra geld helpt de school open te houden in kleine gemeenschappen of samen te werken met een andere school. Volgens onderwijsminister Arie Slob (CU) is dat belangrijk voor de leefbaarheid. ,,Als de school vertrekt, vertrekken vaak ook jonge gezinnen. Dankzij de toeslag kunnen kinderen dichtbij huis naar school blijven gaan,'' zei hij eerder.



De Onderwijsraad vindt het evenwel een slechte zaak dat er zo veel kleine scholen zijn. De Raad zou het liefst de norm verhogen, naar minimaal honderd leerlingen per school. Een kwart van de basisscholen zou daar niet aan voldoen.