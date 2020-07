'Ruim alle nertsenfokkerijen preventief als besmettingen aanhouden'

Het OMT adviseert het ministerie de bestaande maatregelen verder aan te scherpen, melden de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet gaat mee in het advies, laten de ministers weten.



Als er half augustus nog steeds nieuwe besmettingen op nertsenbedrijven worden vastgesteld, is dit naar mening van het OMT te wijten aan het in de praktijk niet goed uitvoerbaar zijn van de maatregelen om besmetting te voorkomen. Daarom is het advies om dan preventief te gaan ruimen, om te voorkomen dat de nertsenhouderij als ‘virusreservoir’ gaat functioneren. ‘Als de humane epidemiologie in Nederland verandert, zal dit opnieuw afgewogen moeten worden.’



‘Er zijn, ondanks alle getroffen maatregelen om introductie van het virus op bedrijven te voorkómen, de afgelopen weken toch weer nieuwe besmettingen gevonden’, schrijven de ministers in de brief. ‘In de regio in Brabant, waar de meeste besmette bedrijven liggen, leven er zorgen bij diverse gemeenten, bewoners en ondernemers over deze aanhoudende besmettingen bij de nertsenbedrijven. Zoals eerder aangegeven delen wij deze zorgen.’