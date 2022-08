Ruim honderd aanhoudingen na stikstofprotesten en meer dan 700 bekeuringen

Het aantal bekeuringen rond snelwegen is sinds 22 juni opvallend sterk gestegen, meldt de politie. Rond die tijd begonnen de protesten tegen het stikstofbeleid van de overheid.

Zo nam volgens de politie het aantal bekeuringen voor langzaam rijdende motorvoertuigen op de snelweg fors toe. Van zeven keer per week begin juni, tot 115 keer in de zeven actieweken, een gemiddelde van zestien per week. ,,Het aantal beboete vergrijpen gelinkt aan de boerenacties ligt waarschijnlijk nog hoger", zegt nationaal commandant Willem Woelders. ,,Ook al registreren we niet als ‘boerenprotesten’, de trend is duidelijk zichtbaar.”

Verkeersboetes

In totaal schreven agenten de afgelopen weken zevenhonderd extra verkeersboetes uit voor overtredingen die zijn te relateren aan de boerenprotesten. Zo zijn aanzienlijk meer boetes uitgedeeld voor rijden over de snelweg met trage motorvoertuigen (186 keer) of stilstaan op de rijbaan (in totaal 212 boetes). ,,Bekeuringen schrijven is geen doelstelling op zich”, zegt Woelders. ,,Maar dit is zeker een fors aantal. En het gaat om volwassen bedragen.”

Bij de geregistreerde aanhoudingen rond de boerenprotesten ging het meestal om openlijke geweldpleging tegen personen of goederen en verstoring van de openbare orde. Ook zijn enkele verdachten aangehouden wegens poging tot doodslag of moord. De meeste verdachten zijn jonger dan 30 jaar.

Van de honderd is ongeveer een kwart buiten heterdaad aangehouden, dus niet ter plekke en pas later. Woelders: ,,Dat verdachten rondom boerenprotesten niet direct worden aangehouden, wil dus zeker niet zeggen dat zij vrijuit gaan. Gaan mensen over grenzen, dan treden wij op. Ter plaatse of achteraf, via klassiek recherchewerk achterhalen we vaak alsnog wie het zijn.”

