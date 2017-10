Ruim jaar cel voor oud-PVV'er na stelen uit partijkas

Dat bedrag was gemeenschapsgeld, bedoeld voor de Statenfractie van de PVV. Inclusief accountantskosten moet Heemels ruim 183.000 euro terugbetalen.



Heemels verduisterde het geld tussen 2012 en 2016 en maakte valse facturen om ontdekking te voorkomen. De PVV ontdekte in 2016 onregelmatigheden in de kas. Daarop trad Heemels af als Statenlid en bekende hij de fraude deels. Het geld komt van de provincie en is bedoeld ter ondersteuning van de Statenfractie. Limburg eist de 177.000 euro dan ook terug van de PVV, omdat het voor andere doeleinden dan voor fractiewerk is benut.



Heemels was lange tijd het boegbeeld van de PVV in Limburg en woordvoerder van Geert Wilders. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 22 weken celstraf voor stelen uit de partijkas.



Voorbeeld

De rechtbank nam Heemels de fraude zeer kwalijk, omdat hij als politicus een voorbeeldfunctie had, en het vertrouwen van de burger in de politiek door zijn fraude een deuk heeft opgelopen. De rechtbank verwierp een beroep door de verdediging op verminderde toerekeningsvatbaarheid wegens zijn drugs- en alcoholgebruik.



Heemels toonde zich na de uitspraak 'heel erg geschrokken'. Hij overlegt volgende week met zijn advocaat hoe verder.