Ruinerwoldse vader te ziek voor strafzaak; jongste kinderen zien hem niet als ‘Messias’

De jongste kinderen, inmiddels allen meerderjarig, voelen zich geen slachtoffer. ,,Nee. Ik ben geen slachtoffer. We zijn al bijna anderhalf jaar in de Nederlandse samenleving en ik heb geen moment spijt gehad van mijn opvoeding. We kunnen het goed vinden met de mensen van deze maatschappij en daar waar we bij te leren hebben, gebeurt dat voorspoedig.”



Volgens de zoon was er een plan om de zes kinderen te legaliseren die nooit eerder bij de gemeente waren ingeschreven. Al meer dan 10 mensen wisten van hun bestaan af. Deze mensen zouden in een ‘trainingscentrum’ op de boerderij komen wonen en met hun steun zouden ze naar buiten treden. Maar op 14 oktober 2019 veranderde alles nadat de oudste zoon zonder overleg besloot dat het anders moest.



De tijd daarna was voor de vijf kinderen traumatisch, niet de negen jaar op de boerderij. Ze moesten 15 keer verhuizen, verloren hun huisdieren, hun zorgvuldig opgebouwde moestuin en er raakten persoonlijke bezittingen kwijt.



Nu willen ze graag weer met hun vader samen wonen. Maar het wordt volgens de jongste zoon zeker niet zoals vroeger. ,,Want voor wie het nog niet duidelijk was: het was nooit ons ideaal om afgezonderd te leven. Maar je kinderen op een eigen manier opvoeden en legaal leven, gingen blijkbaar niet samen hier in Nederland.