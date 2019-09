Ruitenkrabber en handschoenen paraat: koude nacht op komst

Het wordt aankomende nacht helder en windstil en dat betekent dat de temperatuur flink kan dalen. Op de koudste plaatsen wordt het slechts 2 of 3 graden, mogelijk met vorst aan de grond. En dat is even schakelen.



,,Zit je morgenochtend vroeg op de fiets, dan is een paar handschoenen niet eens zo’n slecht idee. Zorg ook dat je de ruitenkrabber weer in de auto legt, want die kan je morgenochtend ook zomaar eens nodig hebben”, adviseren ze bij weerbureau Weerplaza.



Het koudst wordt het vannacht in het midden, oosten en zuidoosten van het land. Een voorwaarde daarvoor is wel dat er daadwerkelijk brede opklaringen zijn. Op plekken waar meer bewolking is (en in de kustgebieden) is het namelijk minder koud met temperaturen rond de 9 graden. In de dalletjes in de duinen kan het bij helder en windstil weer net als in het binnenland wel flink afkoelen.

Vroege kou

Wanneer het komende nacht daadwerkelijk tot vorst aan de grond komt, is dat aan de vroege kant. ,,Normaal gesproken vriest het ergens in ons land rond 15 september voor het eerst in de herfst aan de grond”, vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza.

,,Vorig jaar hoefden we in de meteorologische herfst, die op 1 september begint, niet te wachten op de eerste vorst aan de grond: in de nacht naar 1 september was het al gelijk raak. Recordvroeg na de langste dag van eind juni was het niet, want op 22 augustus 1973 was het al eens tot vorst aan de grond gekomen.”

Overigens vroor het twee maanden geleden ook nog aan de grond, midden in de zomer. Op 10 juli was het op vliegbasis Twenthe 10 centimeter boven het gras -0.7 graden Celsius. ,,Zeer laat in het jaar, want alleen tussen 20 juli en 22 augustus is nog niet eerder vorst aan de grond waargenomen. Een aantal dagen eerder, op 4 juli van dit jaar, was het nog kouder met aan de grond -1.6 graden op vliegbasis Twenthe. Voor juli was dat zelfs een record.”

Nazomer?

De nachten mogen dan koud zijn, overdag blijft het normaal weer voor deze tijd van het jaar. ,,Rustig weer met temperaturen rond 20 graden behoort tot de mogelijkheden. Zeker komend weekend wanneer een hogedrukgebied bij ons de dienst uit gaat maken. Echte zomerse temperaturen (na komend weekend) zijn nog onzeker.”

Terwijl we de koude nacht naderen, schijnt vandaag van tijd tot tijd de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Verspreid valt er nog een enkele bui. Bij weinig wind wordt het ongeveer 18 graden. Vanavond klaart het verder landinwaarts op, het kwik daalt naar 3 tot 7 graden en lokaal ontstaat mist.