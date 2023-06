Ruperti, Van der Biezen en Van Berge Henegouwen zijn de nieuwe advocaten van Ridouan Taghi

Het volledige advocatenteam van Ridouan Taghi is bekend. Michael Ruperti, die eerder al in deze krant liet weten het initiatief te nemen, gaat de hoofdverdachte in het Marengo-proces verdedigen met Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen.

Ruperti zegt verder niet op vragen over de verdediging van Taghi in te gaan. Eerder lichtte hij zijn besluit om zich op te werpen als advocaat al toe in het AD. ,,Hij was uiterst correct en vertelde dat hij blij was dat ik überhaupt de tijd nam om met hem te spreken", zei hij over Taghi.

Nadat Inez Weski op 21 april werd aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie en het doorgeven van berichten van haar cliënt Ridouan Taghi, legde ze zijn verdediging neer. Weski is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft verdachte in de zaak. Sinds de arrestatie van Weski zat Taghi zonder advocaat.

Speciale operatie in Dubai

Michael Ruperti werd daarop benaderd om het verdedigingsteam van Taghi samen te stellen. Hij is gespecialiseerd in militaire zaken. Zo stond hij in het verleden ‘supercommando’ Sil A. bij. Deze militair heeft gezegd dat hij in 2019 bij een bijeenkomst zou zijn geweest waarbij het Openbaar Ministerie informatie wilde over een ‘targeting operatie’ op Ridouan Taghi in Dubai. Justitie heeft altijd ontkend dat een dergelijk gesprek heeft plaatsgevonden.

Naar nu blijkt zal Ruperti een van de advocaten zijn die Ridouan Taghi bijstaat. Het verdedigingsteam wordt daarnaast gevormd door Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen.

Wie zijn Van der Biezen en Van Berge Henegouwen?

Arthur van der Biezen uit Den Bosch is al lang advocaat. Hij trad op in de zaak van de ‘Slag bij Beverwijk’, waarbij Ajaxsupporter Carlo Picornie in 1997 in een weiland bij Beverwijk om het leven werd gebracht bij een massale vechtpartij tussen hooligans van Ajax en Feyenoord. In 2009 werd Van der Biezen enige tijd beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) vanwege een dreiging. Die had te maken met een strafzaak waarin Van der Biezen optrad.

Ook Sjoerd van Berge Henegouwen geldt als een oudgediende in de strafadvocatuur. De strafpleiter uit Maastricht trad op in grote strafzaken zoals die van de Bende van Venlo. Recent trad hij op in het Erisproces dat draaide om een reeks moorden in de onderwereld.

