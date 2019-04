Rusland moet Europees Hof uitleg geven over MH17

Het hof neemt formeel de zaak in behandeling en heeft Rusland gevraagd voor 3 september te reageren op de klacht van nabestaanden. ,,Het is de eerste zaak rond de MH17 die bij het Europees Hof in behandeling wordt genomen’’, zegt Sander de Lang (SAP Advocaten), namens het kernteam van Nederlandse advocaten.



Bij de ramp op 17 juli 2014 kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Het vliegtuig werd boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten door pro-Russische separatisten. De BUK-raket was afkomstig uit Rusland. De Lang: ,,De klacht is dat Rusland op z’n minst heeft bijgedragen aan het neerhalen van MH17. Daarmee is het recht op leven geschonden.’’

Quote Rusland heeft op z'n minst bijgedra­gen aan het neerhalen van MH17 Sander Lang (SAP Advocaten)

Het Kremlin ontkent iedere betrokkenheid en weigert mee te werken aan het strafrechtelijk onderzoek naar de daders.

De belangrijkste vraag is eerst of het Europees Hof de klacht ontvankelijk verklaart. Formeel neemt het hof pas een klacht in behandeling als alle juridische wegen in het aangeklaagde land zijn bewandeld.

Kansloze missie

,,We zouden eerst in Rusland tot de hoogste rechter tégen Rusland moeten procederen‘’, zegt De Lang. ,,Dat is een kansloze missie. Er is daar geen advocaat die dat voor ons wil doen. Bovendien is de rechterlijke macht daar verweven met politiek. Dus je zult nooit een eerlijk proces krijgen.’’

In het verleden is het eerder gebeurd dat die stap werd overgeslagen, zegt Veeru Mewa (Beer Advocaten), die ook een grote groep Nederlandse en buitenlandse nabestaanden vertegenwoordigt. ,,Toen konden de klagers aantonen dat er fundamenteel iets fout is in het rechtssysteem van die landen. Dan heb je het over dictatoriale regimes’’, aldus Mewa.

Ontkenning

,,Er ligt ook een rapport van het Europees Parlement waarin vraagtekens worden geplaatst bij de rechtspraak in Rusland. Wij moeten het vooral hebben over de houding van Rusland in deze zaak. De totale ontkenning.’’

Naast de procedure bij het EHRM hebben de Nederlandse en Australische regeringen Rusland vorig jaar aansprakelijk gesteld voor de ramp met MH17. Ook loopt er nog een strafrechtelijk onderzoek naar de daders. Wanneer het internationale onderzoeksteam (JIT) de zaak voor de rechter brengt, is nog onduidelijk.